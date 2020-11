OZ-Kolumne aus Stralsund: Ein Freitag für den Altstadthandel

Stralsund

Wir wollen an dieser Stelle mal über Freitag reden. Nein, nicht über Freitag den 13. Wer wird denn abergläubisch sein? Den Freitag, den ich meine, drückt uns gerade die Werbung großer Internethändler quasi aufs Auge. Am 27. November ist Black Friday, jene amerikanische Erfindung, mit der am Brückentag nach dem Feiertag Thanksgiving, vom Truthahnessen faule Verbraucher in die Läden der Einzelhändler gelockt werden.

Schwarze Finger vom Geldzählen

Dieser Schwarze Freitag gilt in den USA seit 1966 als Startschuss des Weihnachtsgeschäfts. Von hier aus hat er den Siegeszug um die Welt angetreten. Doch während bösen Zungen zufolge Händler auf der anderen Seite des Atlantiks vom Geldzählen schwarze Finger bekommen sollen, spielt sich Black Friday mit seinen Rabattschlachten in Deutschland zumeist im Onlinehandel ab.

Einfach einen bunten Freitag in der Altstadt draus machen

Doch es ist ja niemand gezwungen, bei den Sonderangeboten von Amazon und Co. hängen zu bleiben. Wie wäre es, in zwei Wochen mal ganz bewusst ein Zeichen für den Stralsunder Altstadthandel zu setzen und vor der Haustür auf Schnäppchenjagd zu gehen. Da finden sich bestimmt die passenden Geschenke und nette Gespräche gibt’s obendrauf.

Da kann aus einem schwarzen ein ganz bunter Freitag werden. Eigentlich müssen wir darauf aber auch nicht 14 Tage lang warten.

Von Jörg Mattern