OZ-Kolumne aus Stralsund: Ein Schuhkarton voller Glück

Stralsund

Schwupps! Nicht mehr lange und wir zünden wieder die Kerzen am Baum an. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wie man Kindern, die Not und Mangel leiden, eine kleine Freude zum Fest machen kann. Eine Möglichkeit ist die weltweite Samariter-Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“. Seit 15 Jahren gibt es auch in Stralsund Sammelstellen, an denen man diesmal vom 9. bis 16. November seine Geschenkpäckchen für Kinder abgeben kann.

„Um die Kosten gering zu halten, schicken wir aus Deutschland die Kartons in umliegende Länder, wie Moldawien oder Serbien“, erklärt Steffi Köpke, die sich seit 15 Jahren ehrenamtlich engagiert. Abgabestellen in der Hansestadt sind unter anderem das Nachbarschaftszentrum Grünhufe, Strelapark und die „Spielzeugschachtel“.

Wer wissen möchte, wo man die Geschenke noch abgeben und was genau man in den Karton packen kann, findet Informationen auf der Seite www.die-samariter.org oder bei Steffi Köpke unter Telefon 0176 / 84 80 23 24.

Von Miriam Weber