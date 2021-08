OZ-Kolumne aus Stralsund: „Ein Tag ohne Strand ist kein guter Tag“

Stralsund

Kürzlich schrieb ich über ein seltsames Phänomen – Einheimische, die nicht an den Strand gehen. Den Grund dafür konnte ich mir nicht erklären und ich wollte von Ihnen wissen, wie Sie das sehen. Vielen Dank für die Zuschriften. Hier ein paar Auszüge: Urlauberin und Strand-Fan Gisela Köneke aus NRW: „In dem Wissen, dass Sie jederzeit gehen könnten, ist das Bedürfnis wohl nicht so dringend. Man kann es verschieben, das Meer bleibt.“

Leser Andre Henke hat die „Strandfaulheit“ auch bei sich festgestellt: Wenn er an den Strand geht, dann nur an „richtig schöne“ wie in Binz oder Zingst. Aber bis dahin sei es eine Stunde mit dem Auto. Die Entfernung lässt auch Katrin Skopp zweimal überlegen. Sie mag zumindest das Gefühl, jederzeit hinfahren zu können – gerne auch im Winter.

Vielleicht sollte ich mich einfach von „Elbmarie“ motivieren lassen: „Ein Tag ohne Strandbesuch ist für mich kein guter Tag. Nehmen Sie ein Handtuch, eine Portion Spaß und ab zum Strand. Einen schönen Sommer noch!“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kai Lachmann