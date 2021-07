OZ-Kolumne aus Stralsund: Ein Tanz auf den Buhnen

Stralsund

Was war das für ein schönes Event, das die DLRG zusammen mit ganz Helfern am Sonnabend in Stralsund auf die Beine gestellt. Dabei war lange nicht klar, ob das Sundschwimmen 2021 überhaupt stattfinden kann.

Doch die Wassersportler waren kreativ, haben das Zuschauen über Live-Stream möglich gemacht – und vielen Schwimmern ein echtes Erfolgserlebnis beschert.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mein persönliches Highlight war die Überfahrt von Altefähr nach Stralsund mit dem Boot. Mit Kamera und Equipment auf dem Rücken balancierte ich über die Buhnen – und fiel gerade so nicht in den Sund, sondern ins Boot. Ich war auch vorsichtig. Schritt für Schritt. Bloß nicht vor den Rettungsschwimmern ausrutschen und ins Wasser fallen.

Zur Galerie Fast 500 Schwimmer durchquerten am Sonnabend den Strelasund. Der schnellste war Tom Maron. Er brauchte nur 32.55 Minuten. Diese Bilder dokumentieren das erste große Schwimmevent in Vorpommern-Rügen, das seit Beginn der Corona-Pandemie wieder möglich war.

Alles ging gut. Doch ich hatte zu kämpfen. Dabei sah der Tanz über die Buhnen beim Bootsführer und bei den Rettungsschwimmern so lässig aus. Ungefragt nahmen sie einem Kamerateam die schwere Technik ab – und balancierten diese sicher an Bord. Darüber waren die Fernseh-Leute sichtlich froh. Diese Hilfsbereitschaft steckten am Sonnabend in ganz vielen Dingen. Deshalb: Ein dank an alle Helfer, die das Sundschwimmen 2021 so schön gemacht haben.

Von Kay Steinke