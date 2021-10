OZ-Kolumne aus Stralsund: Ein trauriger Feiertag, den es in MV nicht gibt

Stralsund

Der Koffer ist gepackt, das Ticket ist gebucht: Auf nach Österreich. Am Freitagnachmittag werde ich für Allerheiligen zurück in meine Heimat fahren. Am 1. November besuchen meine Familie und ich traditionell das Grab meiner verstorbenen Großeltern.

Wieder zu Hause angekommen, gibt es den Allerheiligenstriezel, ein geflochtenes Hefegebäck mit Hagelzucker oder Streusel und Kaffee. Zwar ist der Feiertag eher traurig, dennoch tut es gut, alte Geschichten über die Großmutter zu hören und einfach beisammen zu sitzen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Mecklenburg-Vorpommern ist der 1. November kein gesetzlicher Feiertag. Lediglich in Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg sind die Geschäfte und Schulen geschlossen.

Die Regelung der gesetzlichen Feiertage ist in Deutschland, wie so oft, den Ländern überlassen. Einzig und allein der Tag der Deutschen Einheit ist in Form eines Staatsvertrages durch den Bund festgelegt. Die Stadt Augsburg hat übrigens bundesweit die meisten Feiertage – 14 Tage im Jahr.

Von Barbara Waretzi