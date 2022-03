OZ-Kolumne aus Stralsund: Eine Ostsee-Erfindung hat es längst bis in die Alpen geschafft

Stralsund

An vielen Stränden der deutschen Ost- und Nordseeküste erfreuen sie sich ungebrochen großer Beliebtheit, die Strandkörbe, in denen man je nach Laune sitzen oder liegen kann. Und auch in Stralsund gehören sie im Seebad seit Jahren zum gewohnten Bild.

Saisonkorb für die Badeanstalt

Ich erinnere mich noch gut, dass unsere Familie früher immer einen Saisonkorb hatte. Als Dankeschön gab es den ganzen Sommer freien Eintritt. Die Modelle mit der durchgehenden Fußstütze, die bei Bedarf zum Tisch hochgeklappt werden konnte, waren allerdings nicht so angesagt. Durchgesetzt hat sich die Variante mit den herausziehbaren Fußteilen, kleinen Klapptischen an den Seiten, möglichst in Korb-Optik. Mittlerweile gehört das Teil nicht nur in jeden Ferienhaus-Garten oder auf die heimische Terrasse.

Nein, bis in die Alpen hat der Strandkorb längst seinen Siegeszug angetreten. Da stehen zwar auch Liegestühle in 2000 bis 3000 Meter Höhe, um in der Pisten-Pause der Sonne ein Stück näher zu sein, aber wer einen Strandkorb ergattert, ist natürlich der King. Lässt sich so doch schön kuschelig die wohltuende März-Sonne genießen.

Erfindung eines Küstenkindes

Schön, dass sich die Erfindung der Küstenkinder so gut macht. Denn schließlich war es Wilhelm Bartelmann aus Warnemünde, damals Hof-Korbmacher­meister, der 1882 auf Wunsch einer rheuma­kranken Dame eine Sitz­gelegenheit für den Strand baute, damit sie die heilende Seeluft geschützt vor Wind und Sonne genießen konnte. Und das gilt heutzutage genauso für die österreichische Bergluft, zum Beispiel am Wilden Kaiser.

Von Ines Sommer