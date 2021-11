Stralsund

Statt in die Ferne zu reisen zog es die Schüler der Klasse 9a der Regionalen Schule Recknitz-Trebeltal in Tribsees ins Jugendgästehaus in Nehring. Die Klassenfahrt führte die 14 Jugendlichen in den Wald, wo sie auch selbst tätig wurden und unzählige Stecklinge setzten. Mit ihrer Lehrerin Simone Rohlfing waren die Schüler jedoch nicht zum ersten Mal bei Revierförster Jörg Ludwig. Sie wissen um die Bedeutung des Waldes. Da das Baumvorkommen in Norddeutschland nur knapp 30 verschiedene Baumarten umfasst, ist es wichtig die Vielfalt zu sichern.

Till Voß und Jannik Urlaub demonstrieren Schritte der Pflanzanleitung mit präzisen Spatenstichen. Quelle: Christin Assmann

Allerdings müssen sich die Pflanzen auch an die Umgebung anpassen können, um ein Wachstum zu sichern. In Nehring ist es die Esskastanie, die optimal mit dem Klima hier klar kommt. Einige Exemplare sind hier bereits 80 Jahre alt. Im Frühjahr möchte die Klasse sich dann vom Anwachsen ihrer Stecklinge überzeugen. Nebenbei drehten sie von ihrer Arbeit auch ein Video mit Schritt-für-Schritt-Anleitung und wollen damit zur Nachahmung anregen.

Von Wenke Büssow-Krämer