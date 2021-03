OZ-Kolumne aus Stralsund: Endlich, die Regierungsmasken sind da!

Stralsund

Post von des Landesregierung bekommt man selten. In dieser Woche flatterte jedoch ein dicker Brief aus Schwerin herein – wie bei etlichen anderen Stralsundern auch. Man brauchte ihn nicht öffnen, um zu wissen, was drin ist. Es stand auch drauf: „Medizinische Schutzmasken“. Die angekündigten FFP2-Masken waren also da. Ich hatte mit diesen nicht mehr gerechnet. Seit dem Maskenpflicht in den Fußgängerzonen herrscht, bin ich damit ohnehin eingedeckt.

Dennoch freut man sich über die Post. Es mag albern klingen. Aber die Masken sind ein sehr physischer Beleg dafür, dass Politiker ihr Wort halten können. Und solange das Virus nicht unter Kontrolle ist, werden uns Masken begleiten.

Am Anfang der Pandemie waren sie richtig teuer. Für eine OP-Maske zahlte ich in einer Apotheke einen Euro. Ein Kollege kam über das Internet noch an FFP2-Masken ran, bezahlte 10 Euro pro Stück. Wenn man sich an diese Preise erinnert, ist man froh, diese zusätzliche Masken zu haben – auch wenn sie vorerst im Schrank verschwinden.

Von Kay Steinke