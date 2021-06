Stralsund

Tanzverbot war lange Zeit nur ein Thema für den Karfreitag. Wegen Corona ist es aber zum Dauerbrenner geworden. Aber nun endlich (Fanfaren-Musik), können wir verkünden (Trommelwirbel), dass wieder (spannungssteigernde Kunstpause)... GETANZT WERDEN DARF (Tusch! Jubel!!!). Wobei, räusper, genau genommen dürfen Sie persönlich leider nur tanzen lassen und müssen weiter schön die Füße still und Abstand halten.

Aber dafür können Sie immerhin Fachleuten das Feld bzw. die Tanzfläche überlassen. Gemeint sind die Damen und Herren des Stralsunder Vereins Perform(d)ance. Denn dieser hat Punkt Sonntag seinen 20. Geburtstag und dafür eine Ausstellung vorbereitet. Wegen Corona konnte die leider nicht so gezeigt werden wie angedacht. Aber weil gerade alles besser wird, gibt es sie nun doch richtig zu sehen: Am Sonntag um 18 Uhr in der Garage am Hafen, Am Fährkanal 2. Dort wird dann auch standesgemäß etwas Zeitgenössisches getanzt. Unter freiem Himmel. Viel Vergnügen!

Von Kai Lachmann