OZ-Kolumne aus Stralsund:  Etwas mehr Vorfreude schaffen

Stralsund

2021 hat eben erst begonnen und der Januar ist vorüber. Ich weiß nicht, ob es am allgemeinen Corona- Stress liegt oder am Homeoffice. Die Tage fühlen sich irgendwie gleichförmig freudlos an.

Wenig Frohsinn in Corona-Zeiten

Nun also Februar. Doch der sonst so ereignisreiche Monat für Freunde des Frohsinns bei Weiberfastnacht und Rosenmontag dürfte in Corona-Zeiten ohne diese Höhepunkte schnell erledigt sein. Worauf also können Mann oder Frau sich in diesen Tagen noch freuen?

Vielleicht auf den Valentinstag. Dessen Vorteil: Selbst unübersichtliche Corona-Regeln, wer wie viele Leute wo treffen darf, sind hier überschaubar. Zwei, die sich aufeinander freuen, treffen sich bei Kerzenschein zu Hause.

Nutella statt Rosen

Wer jedoch solo unterwegs sein sollte, für den besteht ebenfalls Hoffnung auf freudige Erwartung. Am 5. Februar ist Welt-Nutella-Tag, die Gelegenheit, mal wieder mit den Fingern ins Glas zu gehen. Außerdem ist diese Arbeitswoche dann zu Ende. Wenn das nicht zweifache Vorfreude ist.

Von Jörg Mattern