Das Polizeigebäude in der Barther Straße wird schick. Zumindest lässt das die Visualisierung erwarten. Aber sie lässt auch hoffen, dass etwas anderes so bitte nicht umgesetzt wird. OZ-Redakteur Kai Lachmann wurde auf den kleinen Denkfehler auf dem Bild aufmerksam gemacht.

So soll das neue Polizeigebäude in Stralsund in der Barther Straße aussehen. Quelle: gmw planungsgesellschaft mbH / konzept 3d