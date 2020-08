Stralsund

Was ein Start! Während der Ausbildung zum Redakteur steht das mehrwöchige Arbeiten in allen Lokalredaktionen auf dem Plan. Egal ob auf Rügen, in Bad Doberan, ja auch in Stralsund – jeder Tag ist unberechenbar. Gerade noch war geplant, einen Artikel über die Sommerhitze zu schreiben. Da kommt plötzlich eine Meldung rein: Evakuierung in der Stralsunder Innenstadt. Das ist aufregend, klar!

Schön sind aber vor allem zwischenmenschliche Geschichten. Der Besuch von Adelheid Schulz-Andrasch kam am Dienstag ebenso überraschend. Die 77-Jährige ist vergangenen Donnerstag nach einem Konzert in der Jakobikirche mit dem Fahrrad gestürzt.

Sie wandte sich an die OSTSEE-ZEITUNG, um allen Helfern ihre Dankbarkeit auszudrücken. Beim erzählen ihrer Geschichte, kamen der Stralsunderin die Tränen: „Ich war einfach so dankbar, dass mir so viele Menschen geholfen haben.“ Nicht nur den Passanten, sondern vor allem zwei Männern, die ihr sofort zu Hilfe eilten, will sie danken. „Der junge Mann war noch so betulich und hat extra mein Fahrrad angeschlossen, ein anderer hat für mich telefoniert.“

Von Lena-Marie Walter