OZ-Kolumne aus Stralsund: Fehlermeldung bei der Suche nach Hilfe

Stralsund

Wer dieser Tage im Internet den Link www. stralsund.de/liefert aus den Märztagen des ersten Corona-Lockdowns testet, erhält eine Fehlermeldung. Das war dem Ausschuss Stadtmarke der Bürgerschaft aufgefallen.

So schweifte die Diskussion mal kurz dahin ab, ob sich diese Plattform mit ihren bunten Hilfsangeboten nicht reaktivieren lasse. Immerhin hatte sich OB Alexander Badrow damals dafür mit dem Gedanken eingesetzt, die lokale Wirtschaft in der Krise zu stärken: „Solidarität, Gemeinschaft und Zusammenhalt sind Werte, die uns Hansestädtern immer wichtig waren – und darauf zähle ich auch jetzt. Also seid loyal, kauft lokal!“

Solidarität kann helfen

Werte, die in den Tagen des zweiten Lockdowns wieder wichtig werden. Solidarität und Hilfe auf einer Plattform zu organisieren, kann den Zusammenhalt unter den Hansestädtern stärken. Auf der Internetseite der Hansestadt gibt es mit „ Stralsund hilft“ ja noch den Ansatz, an dem „ Stralsund liefert“ wieder andocken kann. Der Ausschuss will einen entsprechenden Antrag stellen.

Von Jörg Mattern