OZ Kolumne aus Stralsund: Fischköppe oder Doppelbilder?

Stralsund

Was schenke ich einem Freund in Sachsen zum Fest, der Skat spielt? Nun in Stralsund führt da der Weg zur Museumswerkstatt Spielkartenfabrik. Schließlich werden in der Hansestadt seit 150 Jahren Spielkarten hergestellt. Und dieses alte Handwerk vermittelt die an den Jugendkunstverein angeschlossene „Spiefa“ heute gerne auch an Schülergruppen und interessierte Jugendliche wie Erwachsene weiter.

Eingeschränkter Betrieb wegen Corona

Also vorher noch mal ins Internet geschaut, wann geöffnet ist. Oh, die Werkstatt hat wegen Corona geschlossen. Doch wie zu erfahren ist, wird drinnen weitergearbeitet. Und: Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen sich online bei den Spielkartenmachern ordern.

Die Internetseite ist Spitze – vom Onlineshop bis zur virtuellen Tour durch die Werkstatt. 17 Kartenspiele sind im Angebot für Klein, Groß und die ganze Familie. Der „Stralsunder Skat“ wäre etwas, was mein sächsischer Freund gewiss noch nicht im Portfolio hat – leider ausverkauft, wie einige andere Blätter auch.

Die Qual der Wahl

Nun schwanke ich zwischen dem „Fischköppe Skat“ und dem Blatt „Feinstes Doppelbilder Skat“, angelehnt ans Original der Vereinigten Stralsunder Spielkartenfabriken von 1906. Ich habe die Qual der Wahl und muss schnell sein. Die Nachfrage scheint groß zu sein.

Von Jörg Mattern