OZ-Kolumne aus Stralsund: Fühlen, was los ist

Stralsund

Starren auch Sie während der Pandemie-Zeit viel mehr auf Handy, Laptop, TV und Co. als vorher? Corona hat der ohnehin schon dynamischen Digitalisierung weiteren Schub gegeben. Dadurch fällt es aber auch zunehmend schwerer, geistige Zerstreuung zu finden, die sich nicht im Glotzen auf einen Bildschirm erschöpft. Mit anderen Worten: Ich vermisse das Theater.

Das Geschehen auf einer Bühne, das in seinen Bann zieht. Intellektuelle Herausforderungen, pointierte Provokationen, aufwühlende Szenen. Storys, die einfach gut unterhalten. Schauspieler, die mich glauben lassen, die Figuren seien real. Stücke, die nachschwingen und auf dem Heimweg ausdiskutiert werden wollen. All das kann mir kein Bildschirm bieten. Ich will nicht nur sehen, sondern fühlen, was los ist.

Gerade jetzt könnte ich ein gelungenes Stück im Theater gut gebrauchen, um aus diesem Corona-Alltag hinter mir zu lassen. Das Theater Vorpommern macht übrigens frühestens am 30. April den Vorhang wieder auf.

Von Kai Lachmann