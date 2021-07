OZ-Kolumne aus Stralsund: Ganz Tribsees wird zu einem Restaurant

Tribsees

Tribsees to Table – das ist von Donnerstag bis Sonntag das Motto in der Trebelstadt. Im Rahmen des Kunstprojektes „Tribsees’ Zukunft machen“ hatten einige die Idee, das alte Kaufhaus in Tribsees, das seit Jahren leer steht, in Beschlag zu nehmen und daraus für vier Tage ein Restaurant zu machen.

Bis Sonntag viele Aktionen

Donnerstagabend wurde der Tisch zum ersten Mal gedeckt, und zwar für all jene, die das Projekt unterstützt haben. Frauenverein, Motorsportclub, Stadtvertreter und viele, viele andere waren gekommen. Und sie haben gestaunt, was die Künstler aus dem alten Kaufhaus gemacht haben. „Wenn man jetzt hier reinkommt, strahlt das Ganze eine totale Wärme aus. Dieser Raum ist toll gestaltet worden, und das mit ganz schlichten Mitteln. Ich könnte mir hier glatt eine Disko vorstellen“, sagt Ulrike Kramer. Die 64-Jährige war mit ihren Freunden Gisela (69) und Wolfgang Hinterland (74) ins Kaufhaus gekommen. Und die fanden besonders toll, dass die alten Sachen aus dem Kaufhaus integriert wurden.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Egbert Possehl (62) hatte, wie per Aufruf gewünscht, einen alten Stuhl dabei. Der stammte aus der Siemersdorfer Schule, in der er heute wohnt.

Bis Sonntag gibt es weitere Aktionen – und zwar in der ganzen Stadt. Das Programm finden Sie unter: https://www.ostsee-zeitung.de/Vorpommern/Stralsund/Tribsees-bittet-zu-Tisch-leer-stehendes-Kaufhaus-wird-zum-Treffpunkt

Von Ines Sommer