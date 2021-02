Stralsund

Von allen absurden Erzählungen rund um die Coronavirus-Impfstoffe finde ich es am abwegigsten, dass wir angeblich Mikrochips injiziert bekommen. Diese „Theorie“ hat viele Löcher, wo soll man da bloß anfangen? Lassen Leute, die daran glauben, überhaupt eine Diskussion zu? Ich habe online mehrere Debatten geführt und bin am Ende doch erschüttert gewesen, wie plump Behauptungen als Wahrheit hingestellt werden und wie übel der Tonfall bei Widerspruch werden kann.

Eine frustrierende Erfahrung. Vielleicht kann sarkastischer Humor erreichen, was rationale Argumente nicht schaffen. Dazu passend finde ich diesen Witz, der via Whatsapp die Runde gemacht hat: Ein Mann, über dessen Gesicht das von Bill Gates (lächelnd) montiert wurde, sitzt entspannt kaffeetrinkend am Straßenrand hinter einem Tisch, auf dem der Spruch steht: „Sie sind es nicht wert, dass man Sie mit einem Mikrochip ausstattet. Überzeugen Sie mich vom Gegenteil.“

Von Kai Lachmann