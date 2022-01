OZ-Kolumne aus Stralsund: Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Stralsund

Der 27. Januar ist ein geschichtsträchtiges Datum. Heute vor 77 Jahren ist das Konzentrationslager in Ausschwitz durch die Soldaten der Roten Armee befreit worden. Mehr als eine Million Menschen wurden dort innerhalb von zwei Jahren ermordet. Was damals im Nationalsozialismus geschehen ist, darf nicht vergessen werden.

Besonders in diesen Zeiten, in denen der „Fremdenhass“ wieder aufzusteigen scheint. In denen einige Maßnahmenkritiker zur Eindämmung des Coronavirus davon überzeugt sind, dass sie das gleiche Schicksal teilen wie die Millionen ermordete Juden, Widerstandskämpfer und andere Verfolgte im Nationalsozialismus.

Die meisten von uns werden diese Zeit nicht miterlebt haben – aber es gibt noch einige unter uns, die erzählen können, wie es damals wirklich war. Es ist wichtig, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen, damit nicht vergessen oder relativiert wird.

Auch in Stralsund gibt es heute einige Veranstaltungen: Beispielsweise ein Friedensgebet in der Marienkirche oder eine Kranzniederlegung am Klinikum.

Von Stefanie Ploch