OZ-Kolumne aus Stralsund: Genug gefroren und Schnee geschippt

Stralsund

Richtig damit gerechnet hatte ich eigentlich nicht mehr, dass der Winter in Zeiten des Klimawandels in unseren Breiten noch mal so auftrumpfen könnte – mit ordentlich Schnee, Eis und Kälte und sogar mit Sonnenschein. Nachdem wir diese Freiluftveranstaltung in den letzten Tagen genießen konnten, kehrt langsam das Gefühl ein – nun reicht es wieder mit Frieren und Schneeschieben. Ein Blick in den Hundertjährigen Kalender macht da etwas Mut.

Wärmende Aussichten für den März

„Im Hornung Schnee und Eis, macht den Sommer lang und heiß“, heißt es da – oder noch besser: „Ist der Februar kalt, kommt im März die Hitze bald.“ Wenn also der alte Abt Mauritius Knauer recht behält, stehen die Aussichten auf einen milden Frühling gar nicht so schlecht. Warmes Wetter wäre immerhin gut für die allgemeine Stimmung in Corona-Zeiten und schlecht für das Virus, samt dessen Mutanten. Jetzt heißt es optimistisch bleiben und das Außenthermometer im Blick behalten.

Von Jörg Mattern