OZ-Kolumne aus Stralsund: Greifswalder Tierretter half in Steinhagen

Stralsund

Die Arbeit der Greifswalder Tierretter ist in ganz Vorpommern enorm wichtig. Dies zeigt unter anderem das Beispiel der Stralsunder Familie Tacke. Die OZ-Leser schickten eine Mail an die Stralsunder und beschrieben folgende, dramatische Situation: „Meine Frau war mit unserer Hündin unterwegs. Als ein anderer Hund auf ,Luna’ zu stürmte, erschreckte sie und riss sich samt Leine los.“

Suche blieb lange erfolglos

Die Suche vor Ort und auch über Facebook blieb erfolglos. Doch das Ehepaar bekam den Tipp, bei den Tierrettern in Greifswald anzurufen. „Wir schilderten unsere Situation – und er war bereit zu helfen.“ Der Tierretter fuhr von Greifswald nach Anklam, holte dort seine Hunde – und half dann bei der Suche in Steinhagen.

Doch auch nach zwei intensiven Suchstunden blieb Hündin „Luna“ verschollen. Die Leine hatte sich nirgendwo verfangen, sie war noch immer unterwegs. „Er konnte jedoch das Waldgebiet, in dem Luna sich aufhielt, eingrenzen“, so Tacke. „Er gab uns den Tipp, am nächsten Morgen sehr früh genau dort zu suchen.“ Dies tat die Familie auch. Luna wurde ganz früh am Freitagmorgen gefunden, wo der Greifswalder Tierretter sie vermutet hatte.

Von Kay Steinke