OZ-Kolumne aus Stralsund: Grundschüler verteilen Strafmandate

Stralsund

Wir kennen es alle: Der Morgen ist hektisch und auf dem Weg zur Arbeit möchte man doch nur noch schnell das Kind an der Schule absetzen. Kind und Ranzen werden fix ins Auto bugsiert, den paar Minuten Fahrweg kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Doch dass kleine Nachlässigkeiten im Fahrzeug durchaus ernste Konsequenzen haben können, darauf weist die Verkehrswacht mit Unterstützung der Polizei die Eltern alljährlich bei den Kontrollen vor den Schulen hin. Auch vor zwei Stralsunder Grundschulen sorgten große und kleine „Inspekteure“ in leuchtend gelben Westen für Aufmerksamkeit.

„Die Sichtungen ergaben, dass auffällig viele Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert waren“, stellte Wilfried Harfenmeister bedauernd fest. Der Vorsitzende der Stralsunder Verkehrswacht holte sich zur Unterstützung für den Blick in die Fahrzeuge dann auch einige Grundschüler dazu, die so manchen Eltern ein „Strafmandat“ übergaben. Dies wurde dann nötig, wenn Kinder auf dem Vordersitz platziert oder zudem ohne passenden Kindersitz befördert wurden. Der Einsatz hat sich gelohnt: Die Eltern nahmen die Hinweise zur Sicherheit ihres Nachwuchses jedoch dankbar an und versprachen mehr Achtsamkeit.

Von Wenke Büssow-Krämer