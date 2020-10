OZ-Kolumne aus Stralsund: Halloween im Abendland

Stralsund

Wenn mal wieder irgendwo „der Untergang des christlichen Abendlandes“ prophezeit wird, frage ich mich immer, wieso so gerne anderen Wertegemeinschaften dafür die Verantwortung oder gar die Schuld gegeben wird. Wie sehr stehen wir denn selbst zu diesen unseren Wurzeln?

Zu beobachten ist, dass die kirchlichen Feiertage Jahr für Jahr einen schwereren Stand haben. Nicht mehr lange und der 31. Oktober wird vorwiegend Halloween sein und nicht mehr Reformationstag. (Kleiner Selbsttest: Wissen Sie, was der Reformationstag für einen Hintergrund hat?)

Oder nehmen Sie Ostern. Bunte Eier und Hasen aus Schoki kommen einem in den Sinn. Sie haben sogar symbolisch einen Bezug zum Christentum, aber kommt auch der einem in den Sinn? Und, ach, da war ja noch was mit Jesus am Kreuz und so.

Gehen wir weiter zu Weihnachten. Ist es das Fest der Liebe oder nicht doch in erster Linie das Fest des Kramkaufens? Was ich damit sagen will: Traditionen brauchen Menschen, die sie mit Leben erfüllen. Ansonsten werden sie (immer weiter) austauschbar.

Von Kai Lachmann