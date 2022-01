Stralsund

Mehr als erleichtert sind Günter und Maria Ulbrich. Dank aufmerksamer Mitmenschen wurden sie vor einem großem Verlust bewahrt. Das Ehepaar war am Donnerstag letzter Woche zu einem Termin im Ärztehaus an der Schwedenschanze. Erst spät am Abend fiel dem 85-Jährigen auf, dass sein Hörgerät abhanden gekommen ist.

Nach intensiver Suche waren die Eheleute sich sicher, dass es nicht in der Wohnung verloren ging. Der Weg zum Ärztehaus sollte daher am nächsten Morgen abgesucht werden. Ein Anruf nahm die Mühe jedoch ab.

Mitarbeiter der Geers Hörakustik, die in dem Ärztehaus ansässig sind, meldeten sich mit dem Fundstück. „Ein junges Mädchen hat das Hörgerät gefunden und dort abgegeben. Anhand der Seriennummer wusste man, wem es gehört“, erklärt Maria Ulbrich. „Nun würden wir uns gerne bedanken und erkenntlich zeigen, denn es zu ersetzen hätte sehr viel Geld gekostet.“

Daher bittet das Paar die Finderin, sich nochmals bei der Geers Hörakustik zu melden, wo die Ulbrichs ihre Telefonnummer hinterlegt haben.

Von Wenke Büssow-Krämer