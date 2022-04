OZ-Kolumne aus Stralsund: Helfen als Flüchtlings-Pate

Stralsund

Auf unterschiedlichsten Wegen zeigen auch die Menschen in unserer Region Solidarität mit den Flüchtlingen aus der Ukraine. Zahlreiche ehrenamtlich tätige Mitbürger sind täglich in den Begegnungszentren im Einsatz, sortieren hier Kleidung und Hygieneartikel, nehmen vielleicht sogar selbst Betroffene in ihr Zuhause auf oder helfen mit Sach- oder Geldspenden. Jeder Einzelne trägt ein Stück weit dazu bei, diese Krise zu meistern und die Lage für die Menschen aus der Ukraine erträglicher zu machen.

Damit den Flüchtlingen das Einleben hier noch ein wenig leichter gemacht gemacht werden kann, sucht das SIC nun Paten, die ihnen beispielsweise bei Behördengängen behilflich sind, ihnen die Stadt zeigen, für gemeinsame Freizeitaktivitäten wie Spaziergänge oder Radtouren offen sind oder bei sonstigen Fragen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wer sich solch ein Engagement vorstellen kann, sollte sich beim SIC unter der 03831 461 225 melden oder per Mail über ukraine@sic-hst.de Kontakt aufnehmen.

Von Wenke Büssow-Krämer