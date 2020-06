OZ-Kolumne aus Stralsund: Hinterland wird abgeschafft

Stralsund

Wörter bestimmen, wie wir über etwas denken. Oft können dieselben Sachen mit unterschiedlichen Begriffen ausgedrückt werden, was unterschiedliche Assoziationen hervorruft. Beispielsweise ist „der ländliche Raum“ ein von Politikern gern genutzter Ausdruck. Er klingt analytisch und wertet das, was er beschreibt, dadurch etwas auf. Zumindest wertet er nicht ab, wie der oft ebenso zutreffende Begriff „ Provinz“ es tun würde.

Kürzlich wurde mir nahegelegt, den Begriff „ Hinterland“ zu vermeiden. Er klinge nicht so schön. Womöglich denkt man dabei tatsächlich an Ackerbau, Huckelstraßen und brüchige Telefonverbindungen. Die Alternative „Küstenvorland“ bezeichnet dasselbe, klingt aber besser, weil mitschwingt, dass Strand und Meer nicht mehr weit sind. Wie weit genau, ist dabei nicht so wichtig.

Herausforderungen statt Probleme

Das Ersetzen von „ Hinterland“ durch „Küstenvorland“ sollte also kein Problem sein. Und überhaupt: Wenn man es genau nimmt, gibt es gar keine „Probleme“ mehr – es gibt nur noch „Herausforderungen“.

Von Kai Lachmann