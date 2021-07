OZ-Kolumne aus Stralsund: Holprige Angelegenheit

Stralsund

Ab ins Auto, für meinen Service-Termin in Ribnitz-Damgarten bin ich ohnehin schon spät dran. An der Ausfahrt des Parkplatzes schüttelt es meinen kleinen Peugeot 108. In der Hektik habe ich glatt die hohe Bordsteinkante vergessen.

Im Vergleich zu den aalglatten Straßen in Linz, meiner Heimatstadt in Österreich, ähnelt die Fahrt eher einer Buckelpiste. Schlaglöcher und geflickter Asphalt zieren viele Straßen des Bundeslandes. Gerade in Norddeutschland müssten tausende Straßenkilometer dringend saniert werden, dafür fehlt jedoch das nötige Geld.

Wer haftet bei Straßenschäden?

Nicht gerade ein Auto-Paradies. Vor allem die Federn können durch den unebenen Untergrund schnell brechen oder die Spur verstellen. In der Werkstatt kann es so recht schnell teuer werden. Doch wer haftet eigentlich für diese Schäden? Prinzipiell sind Landkreis, Land oder Bund für die Straßen verantwortlich. Jedoch sind sie nicht verpflichtet, einen völlig gefahrlosen Zustand zu garantieren. Ohne weiteres besteht kein Anspruch auf Schadensersatz, dazu müsste im Einzelfall genauestens abgewogen werden. Zum Glück kam mein Flitzer größtenteils unbeschadet davon.

Von Barbara Waretzi