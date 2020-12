OZ-Kolumne aus Stralsund: Homeoffice – Fluch oder Segen?

Stralsund

Homeoffice – was die einen begeistert, nervt mich. Es klingelt an der Haustür. Ein Mitarbeiter eines Reinigungsunternehmens versucht mich hartnäckig davon zu überzeugen, dass Auffahrt und Fassade abgekärchert werden müssen. Dann steht der Paketbote auf der Matte, der mir die Lieferungen für die arbeitenden Nachbarn in die Hand drückt.

Angebot der Kantine lässt zu wünschen übrig

Kind eins kommt von der Schule – Sport war heute mal cool, Musik wie immer doof. Kind zwei erscheint frustriert – der Test fiel nicht zu aller Zufriedenheit aus. Nebenbei trägt auch der vierbeinige, haarige Homeoffice-Kollege, der völlig unmotiviert im Sessel rumliegt, nicht zur Erhöhung der Arbeitsmoral bei. Und das Angebot in der Kantine lässt längst zu wünschen übrig. Während die Gerichte montags bis dienstags doch sehr an das Familienessen vom Wochenende erinnern, liegt die Auswahl ab mittwochs meist zwischen Rührei und Bratkartoffeln.

Es klingelt erneut. Der Nachbar möchte sein Paket abholen. Ab 20 Uhr kehrt Ruhe ein – endlich entspannt arbeiten.

Von Wenke Büssow-Krämer