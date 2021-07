OZ-Kolumne aus Stralsund: Ideen für spannenderen Fußball

Stralsund

Bei der EM waren fußballerisch einige Leckerbissen dabei, aber auch Langweiler. Bei der Verlängerung des Finales etwa hatte ich stark mit der Müdigkeit zu kämpfen. Wäre es nicht knackiger, nach 90 Minuten gleich Elfmeter zu schießen? Als ich darüber nachdachte, kamen mir weitere Ideen für einfache Änderungen, um das Spiel spannender zu machen.

Trainer sollten so viel wechseln dürfen, wie sie möchten. Sie hätten mehr Einfluss. Oder man könnte das Seiten-Aus abschaffen und die Werbeflächen noch dichter ans Spielfeld rücken. Das dürfte das Spiel schneller machen und den Sponsoren gefallen.

Meine liebste Idee: Man spielt viermal 20 Minuten. In Abschnitt eins hat Team A elf Spieler, Team B nur acht. In Abschnitt zwei hat Team B dann elf Leuten und Team A nur acht. In Abschnitt drei legt Team B vor und in Abschnitt vier ist es an Team A, das Ruder wieder herumzureißen. Das ergäbe Angriffs-Powerplay, Verteidigungsschlachten, nie wieder 0:0 – und sicher auch keine übermüdet fantasierenden Zuschauer.

Von Kai Lachmann