OZ-Kolumne aus Stralsund: Ihr beeindruckt mich nicht

Stralsund

Mittlerweile fallen mir fast täglich Pick-ups auf Vorpommerns Straßen auf: Kraftvoll motorisiert, bullig in der Optik, große Ladefläche. Das vor allem in den USA beliebte Auto-Konzept soll die moderne Variante des Planwagens sein, mit dem die Siedler früher gen Westen zogen.

Damals waren die Gefährte beladen und wurden wirklich gebraucht. Heute sehe ich nur in absoluten Ausnahmefällen einen Pick-up, der etwas transportiert, was die Ladefläche notwendig erscheinen lässt.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Parkplatzsuche in der Stadt gibt es kaum etwas Unpraktischeres. In ländlichen Gegenden sind die Straßen auch mit normalen Autos befahrbar. Und querfeldein müssen höchstens mal Landwirte oder Forstarbeiter. Wozu wird so ein dauerdurstiges Lifestyle-Teil also gebraucht? Ich vermute, die Fahrer hoffen auf irgendeine Form von Imagegewinn. Ob das funktioniert? Mich beeindruckt das jedenfalls nicht. Ich sehe da nur seltsame Kaufentscheidungen auf vier dicken Rädern.

Von Kai Lachmann