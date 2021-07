OZ-Kolumne aus Stralsund: Jetzt vor Ort helfen

Stralsund

Nach der Katastrophe kommt die Zeit der Spender. Mit einem kleinen oder gerne auch größeren Beitrag helfen sie, die schlimmste Not etwas zu lindern. Zurzeit richten viele den Blick gen Süd-Westen und die fürchterlichen Hochwasserschäden. Doch auch in Stralsund hat sich für einige Menschen eine Katastrophe ereignet.

Die Rede ist vom Großbrand in der Barther Straße 57. Mindestens zehn Wohnungen wurden in der Nacht zum 12. Juli durch die Flammen zerstört. Die Menschen haben schon so manche Sachspenden erhalten, sagt Sebastian Tacke. Auch eher wurde evakuiert. Als Betreiber eines Motels konnte er mehreren Bewohnern vorübergehend mit der Unterkunft helfen.

Nun hat er sich zusätzlich um ein Spendenkonto bemüht. Wer helfen möchte, kann einen Betrag an die katholische Kirchengemeinde St. Bernhard überweisen. Iban: DE39 4006 0265 0034 0881 02. Verwendungszweck: Brand Barther Straße. Das Geld kommt den Betroffenen zugute. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt.

Von Kai Lachmann