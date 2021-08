OZ-Kolumne aus Stralsund: Kabarett mit Jens Heinrich Claassen im Vorpommernhus

Klausdorf

Es ist zum Mäusemelken: Da hatte Jens Heinrich Claassen endlich eine tolle Freundin gefunden, alles war rosarot – und jetzt ist sie weg. Einfach so. Nun steht er da. Alleine, traurig und ohne Dach überm Kopf... Wenn Sie wissen wollen, wie der Mann nun klar kommt, sollten Sie sich am Donnerstagabend die Kabarett-Veranstaltung im Vorpommernhus in Klausdorf vormerken.

Aufgeben zählt nicht

In seinem Programm „Ich komm schon klar“ lädt Jens Heinrich Claassen sein Publikum ein, mit ihm gemeinsam über all das zu lachen, worüber man sich zu Hause wohl allein die Augen ausweinen würde. Und weil Jens Heinrich Claassen kein Aufgeber ist, macht er einen Masterplan: Neue Wohnung finden, neue Frau finden, neues Selbstbewusstsein finden. Sollte zu schaffen sein, andere kriegen das ja auch hin.

Und für alle Fälle hat der preisgekrönte Komiker ja seine schärfste Waffe dabei, den Humor. Seit 2004 bringt er sein Publikum zum Lachen. Nun will er erstmals auch im Vorpommernhus punkten, und zwar am 2. September um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorpommernhus unter Telefon 038323/ 81442 oder an der Abendkasse.

Von Ines Sommer