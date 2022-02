Stralsund

Der Kalender der Apotheken ist beliebt bei der Kundschaft und hängt nun schon seit einigen Wochen in den Küchen, Fluren oder Wohnzimmern. Genauso etabliert hat sich aber auch, dass die Kunden, die sich alljährlich auf den Kalender freuen, dafür eine Spende in den Apotheken hinterlassen. 3270 Euro sind in diesem Jahr in den Spardosen der Knieper- und Baltic-Apotheke, der Brunnen-Apotheke, Ring-Apotheke, Hansa-Apotheke, sowie Bernstein-, Korallen- und Sund-Apotheke gesammelt worden.

Und wie jedes Jahr haben sich die Inhaber der Apotheken gemeinsam ein Projekt ausgewählt, das mit diesem Geld unterstützt werden soll. Im „Garten der Träume“ des Stralsunder Kinderschutzbundes soll diese Unterstützung nun für Wachstum sorgen. Im Kleingartenverein „Am Teichhof“ wird ein Ort der Begegnung geschaffen, der vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen, aber auch Austausch für die Eltern bieten kann. Tischtennis, Bastel- und Spielnachmittage sind hier genauso geplant, wie kleine Feste. Dank der Apotheker und ihren Kunden können hier nun erste Projekte umgesetzt werden.

Von Wenke Büssow-Krämer