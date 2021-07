OZ-Kolumne aus Stralsund: Kochen wie die Europameister

Stralsund

Der EM-Sommer hätte so schön werden können, wäre Deutschland nicht schon im Achtelfinale gegen England rausgeflogen. Dabei hatten wir uns in der Familie gerade darauf eingerichtet, passend zu den Deutschlandspielen kulinarische Abende zu veranstalten.

Diese Tradition schon half durch die Gruppenphase. Dank Langos, gefüllter Paprika und ungarischem Apfelkuchen wurden selbst das Ungarn-Spiel ein Genuss. Die Suche nach englischen Gerichten wurde schwieriger. Am Ende entschieden wir uns für einen Klassiker: „Beans on Toast“ und Würstchen. Dieses späte Frühstück war zwar lecker, half aber nicht gegen siegeshungrige Engländer. Damit war unsere kulinarische Strategie gescheitert.

So ganz geben wir das Konzept aber nicht auf. So steht am Freitag nun ein italienischer Abend an – und am Sonnabend kochen wir dänisch. Wir picken uns einfach etwas schönes raus, und hoffen, dass unsere Kochabende einem anderen Team helfen. Auf das kulinarische Finale sind wir jedenfalls sehr gespannt.

Von Kay Steinke