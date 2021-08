OZ-Kolumne aus Stralsund: Konkurrenz der Hansestädte ist unnötig

Stralsund

„Pass auf, wenn du nach Stralsund gehst“, sagten mir Bekannte in Greifswald lachend, als ich ihnen erzählte, dass ich für zwei Wochen in der anderen Hansestadt arbeite. „Da weht ein anderer Wind.“ Es scheint immer noch ein Konkurrenzdenken zwischen den beiden Städten zu geben – wenn auch scherzhaft gemeint.

Ich finde, das ist einfach nur Quatsch. Nach zwei Tagen in Stralsund kann ich zwar noch keine abschließende Bewertung vornehmen, aber ich muss sagen: Beide Städte haben ihren Charme. Die kleinen, niedlichen Gassen in der Stralsunder Altstadt haben einen besonderen Reiz, in Greifswald gefällt mir das Feeling am Hafen besser. In Stralsund gibt´s mehr Shoppingmöglichkeiten, in Greifswald ist die Innenstadt dafür nicht so voll.

Und nett sind die meisten Menschen in beiden Städten – zumindest von dem, was ich bisher mitbekommen habe. Ich denke, in beiden Städten kann man sich wohl fühlen, wenn man sich darauf einlässt. Aber ich muss sagen: Ein anderer Wind scheint in Stralsund nicht zu wehen. Gegenwind gibt es auch da von allen Seiten.

Von Stefanie Ploch