OZ-Kolumne aus Stralsund: Kultur am Laternenpfahl

Stralsund

Nein, es war kein Wahlplakat, das mir der Wind vom Laternenpfahl entgegenwehte. Dafür machte die Zeichnung – befestigt mit zwei Klebestreifen – aber einen doch vertrauten Eindruck und rief Erinnerungen an den Schulhof wach. Wer hat im Rückblick nicht die aufgezeichneten Kreidekästchen – die es galt zu überspringen, beziehungsweise in dem richtigen zu landen – vor Augen. Himmel und Hölle nennt sich die Hopserei.

Während ich erst noch an eine nette Idee dachte, mit der Zeichnung am Laternenmast dieses einfache Pausenspiel wieder anzuregen, wurde ich auf den zweiten Blick aufgeklärt.

Denn sowohl die Zeichnung, als auch der Name „Himmel und Hölle“, bewerben in diesem Fall das neueste Stück des Theaterensembles Die Eckigen, nach Motiven von Dante und Aristophanes. Weinbauer Trygaios muss hier durch das Jenseits wandern und folgt dabei Dantes Wegbeschreibung aus der „Göttlichen Komödie“. In der Kulturkirche St. Jakobi gibt es am 30. März die Premiere zu sehen. Weitere Vorstellungen folgen.

Von Wenke Büssow-Krämer