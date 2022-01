So langsam werden sie braun und fangen an, Nadeln abzuwerfen. Viele Tannenbäume werden in den kommenden Tagen auf die Straße geworfen, damit sie abgeholt werden. Nur wenige Wochen standen sie in den Wohnzimmern. Könnten Bäume denken und fühlen, wären sie bestimmt gekränkt, meint OZ-Volontärin Stefanie Ploch.