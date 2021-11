OZ-Kolumne aus Stralsund: Lassen sie es schon leuchten?

Stralsund

Blinkt und leuchtet es bei Ihnen schon? Inzwischen strahlt es bereits aus vielen Fenstern in die Dunkelheit der nächtlichen Straßen. Auch ich kann es kaum erwarten, den Nußknacker wieder auszupacken, den Stralsund-Schwibbogen aufzustellen, Kugeln ins Fenster zu hängen und vielleicht auch schon die erste Lichterkette zu platzieren. Allerdings bin ich da vielleicht etwas altmodisch, denn bis Montag müssen sich die Kartons auf dem Dachboden noch gedulden. Bis zum Totensonntag bleibt alles verstaut.

Dabei juckt es mir doch in den Fingern, auch endlich wieder blechweise Vanille-Kipferl und Co. zu fabrizieren. Aber auch das werde ich wohl auf das nächste Wochenende verschieben. Dabei bin ich nicht einmal besonders gläubig. Und doch halte ich mich daran, vor der Vorfreude auf den Advent erst den Abschied von den Lieben am Totensonntag auf dem Friedhof abzuwarten. Aber das ist wohl – ähnlich wie die Diskussion wann die ersten Lebkuchen gekauft werden – (k)eine Glaubensfrage.

Von Wenke Büssow-Krämer