Stralsund

Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie das erste Mal ein Handy in der Hand hatten? Ich war damals relativ technikfeindlich und fand, die Leute, die meinen, so etwas zu brauchen, seien Wichtigtuer. Als ich dann selbst ein Handy besaß, fand ich es erst aufregend und dann doch wieder langweilig. Außer telefonieren war ja kaum etwas möglich und so der Telefonierer war ich nicht. Doch der Fortschritt riss mich mit und heute ich finde es fantastisch, dass es für fast alles eine App gibt.

Resultat: Mittlerweile klebe ich echt viel vor diesem kleinen Bildschirm. Manchmal fühlt es sich schon so an, als sei das Smartphone wie ein Körperteil. Vieles ist unkomplizierter geworden. Aber sind wir jetzt deswegen glücklicher? Vermutlich schon... aber darüber lässt sich streiten.

Wie wäre es mal wieder mit einem Spaziergang?

Gestresster sind wir wahrscheinlich auch. Natürlich gibt es dafür Abhilfe – auf dem Telefon. Doch bevor ich mir jetzt Entspannungs-Apps runterlade, mache ich doch lieber mal einen schönen altmodischen Spaziergang.

Von Kai Lachmann