OZ-Kolumne aus Stralsund: „Lockdown light“ trifft verlassene Orte In Vorpommern

Stralsund

Gerade war ich noch im Kino. Die Auswahl an Filmen war nicht groß. Ich sah einen gruseligen Kinderfilm. Doch das Erlebnis war wunderschön. Im Kino fühlte ich mich sicher. Wir trugen Maske, der Saal war fast leer. Nun soll das Cinestar wieder schließen. Auch das Lieblingscafé macht zu. Das Theater. Ein düsterer November steht an.

Dass uns so ein Lockdown hier auf dem Land wieder trifft, hatte ich nicht gedacht. Ob Kino, Theater oder Restaurants – ich überzeugte mich von den Hygienekonzepten. Was Veranstalter, Gastronomen und Beherbungsbetriebe diesen Sommer nach dem ersten Lockdown auf die Beine gestellten haben, war erstaunlich. Sie machten gesellschaftliches Leben während der Pandemie möglich. Das war für Stralsunder und Urlauber schön. Danke dafür!

Das Scheitern der „regionalen Lockdown-Strategie“ in den Metropolen führt also dazu, dass in Vorpommern verlassene Orte wie das Kino geschlossen werden. Ich hätte mir da mehr Augenmaß gewünscht. Oder eine eigene Strategie für Vorpommern.

Von Kay Steinke