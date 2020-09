OZ-Kolumne aus Stralsund: Männer gesucht fürs Gartenglück

Stralsund

Rentner haben niemals Zeit. Das schien nicht nur in der einst beliebten Fernsehserie aus DDR-Zeiten so gewesen zu sein. Der Satz scheint noch heute gültig zu sein. Zumindest wenn man den Brief liest, den Birgit Wacks vom Seniorenbeirat Stralsund an die OZ-Redaktion geschrieben hat.

Im Mittelpunkt steht das Projekt „ Gartenglück für alle“ des Seniorenbeirats im Zoo. „Vielen Senioren macht Gärtnern Freude und Ernten Spaß. Aber was tun, wenn ein Schauer kommt? Die Seniorengärtner im Zoo konnten Abhilfe schaffen – ein Pavillon musste her. Dort finden sie nun Unterschlupf, wenn es regnet“, schreibt Wacks.

Zwölf Gärtnerinnen suchen männliche Verstärkung

Zwölf Frauen gärtnern auf der Parzelle. Neuerdings mit Unterstützung zweier Männer. Laut Birgit Wacks wäre ein dritter auch nicht schlecht bei Arbeiten für starke Männerarme. Wer das „ Gartenglück“ genießen möchte, kann gern mittwochs ab 10 Uhr im Zoo vorbeischauen.

Einblicke gibt auch ein Beitrag des Nordmagazins, der auf der Homepage www.seniorenbeirat-stralsund.de verlinkt ist. Also Männer: anschauen, motivieren und mitmachen.

Von Jörg Mattern