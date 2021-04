OZ-Kolumne aus Stralsund: Maskenpflicht an menschenleeren Orten

Stralsund

Die Maskenpflicht in der Stralsunder Innenstadt ist ein Dauerthema. Immer wieder erreichen uns in der Redaktion dazu Leser-Meinungen. Zuletzt stellte Winfried Degner fest: „Draußen in Stralsund eine Maske zu tragen ist teilweise widersinnig bzw. sogar sinnlos.“ In seiner Mail verwies er dabei auf städtische Bereiche, in denen zwar eine Maskenpflicht ausgeschildert ist, jedoch kaum ein Mensch unterwegs ist – wie auf der Hafeninsel vor dem Ozeaneum oder auf dem Alten Markt. „Hier eine Maske zu tragen ist nicht zielführend“, kritisiert er und schlägt vor: „Die Menschen und auch ich sollten selbstbewusst und diszipliniert mit Eigenverantwortung die Maske dort tragen, wo sich Menschenmengen aufhalten.“ Menschenmengen sind in Stralsund unter Lockdown-Bedingungen jedoch eher selten. Das Phänomen gab es zuletzt vor dem neuen Bubble-Tea-Laden in der Heilgeiststraße. Die Schlange war knapp 150 Meter lang. Dort trugen die meisten sogar eine Maske – obwohl dort kein Schild stand.

Von Kay Steinke