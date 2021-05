OZ-Kolumne aus Stralsund: Meine Hose hat Geburtstag.

Stralsund

Es wird Zeit für eine neue Jeans. 13 Monate Homeoffice haben dazu geführt, dass die bisherige Hose etwas kneift. Da trifft es sich gut, dass dieses Kleidungsstück heute seinen 148. Geburtstag feiert. Am 20. Mai 1873 hatten Levi Strauss, amerikanischer Stoffhändler mit deutschen Wurzeln und der Schneider Jacob Davis den richtigen Riecher als sie sich mit der Levis 501 eine Jeanshose als Arbeitsbekleidung für Goldschürfer patentieren ließen.

Kalifornien um 1880 - Minenarbeiter in der klassischen Jeans von Levi Strauss Quelle: OZ-Archiv

Deren Markenzeichen – robuster, indigoblauer Stoff und Kupfernieten an den Taschen – begründeten den Siegeszug der Jeans. Eine alte Idee, die modisch jung geblieben ist. Das gute Stück wird heute als Arbeitshose aber auch auf dem Laufsteg in unzähligen Varianten getragen. Schön, dass es viele Modelle davon gibt. Denn anders als zu meiner Schulzeit, wo nur Hosen mit 100 Prozent Cotton als echte Jeans durchgingen, ist es doch gut, dass sie heute mit Elastan anschmiegsamer sind. Sie wissen schon – so eine Arbeitshose stremmt im Homeoffice deutlich weniger.

Von Jörg Mattern