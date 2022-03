OZ-Kolumne aus Stralsund: Mit Corona-Statistik des Kreises Bachelor-Prüfung gemeistert

Stralsund

Was bin ich froh, dass ich keine Prüfungen mehr machen muss. Irgendwo mal aufstehen und reden – kein Problem, aber vor so einer „Jury“ sitzen und nicht wissen, was da noch für Fragen kommen... Da haben meine Erfahrungen aus dem Studium wirklich fürs Leben gereicht. Umso mehr konnte ich mitfühlen, als Maria Hirsch jetzt ihre Prüfung ablegte.

22-Jährige kämpft sich durch Zahlen

Die 22-Jährige studiert an der Hochschule Stralsund und will Gesundheits-Ökonom werden. Ob in der Forschung, in einem Gesundheitsamt oder als Controller in einer Klinik, weiß sie noch nicht. Ihre Aufgabe in der Bachelor-Arbeit war es, Tausende Corona-Statistiken auszuwerten und dann Aussagen zu treffen über Altersstruktur der Corona-Kranken oder über die häufigsten Ansteckungsmöglichkeiten jeweils in den verschiedenen Wellen. Verallgemeinerungen, die im Gesundheitsamt wiederum wichtig sind, um entsprechende Maßnahmen wirkungsvoll ansetzen zu können.

Kontakte sind Infektionsherd Nummer 1, Reiserückkehrer spielen kaum eine Rolle, dafür war die Ausbreitung auf Arbeit während Welle 2 und 3 am größten. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen wuchs zum Beispiel von 16 Prozent in der 1. Welle auf 39 Prozent in der 4. Welle. Alles keine Neuigkeiten, gefühlt wissen wir das alle. Aber Maria Hirsch hat es mit Zahlen belegt. Von ihren Mentoren Professor Dräger (Hochschule) und Michaela Kneese (Gesundheitsamt) bekam sie dafür die Note 1,7. Glückwunsch!

Von Ines Sommer