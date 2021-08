OZ-Kolumne aus Stralsund: Mit Regenschirm zum Open Air

Stralsund

In Stralsund ist gefühlt schon Herbst. Wer die letzten Tage in der Hansestadt unterwegs war, war gut beraten, einen Regenschirm dabeizuhaben. Auch für das Wochenende sieht die Prognose düster aus. So liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 80 Prozent. Dabei stehen noch schöne Strandveranstaltungen an. Könnte der Regen dafür nicht eine Pause einlegen?

Auch das kleine, aber charmante Allet-Fähr-Open-Air-Festival am Sonnabend am Strand von Altefähr wird wohl die eine oder andere Husche abbekommen. Die Vorfreude bei vielen Stralsundern wird trotzdem groß sein. Wegen Corona gab es bisher kaum Tanzveranstaltungen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und wenn man weiß, wie das Wetter wird, kann man sich ja darauf einstellen. In der Stralsunder Redaktion sind wir nach zwei verregneten Radsport-Festival-Tagen zudem bestens ausgerüstet. Mit Schirm und Regenmantel können wir am Wochenende quasi direkt nach Rügen übersetzen. Und vielleicht gibt es dann ja doch, den von den Veranstaltern angekündigten „besten Sonnenuntergang weit und breit“.

Von Kay Steinke