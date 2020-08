OZ-Kolumne aus Stralsund: Mit ein paar Klicks durchs Netz

Stralsund

Es ist jetzt 29 Jahre her, als im August 1991 der britische Physiker Tim Berners-Lee am Schweizer Kernforschungszentrum CERN in einem Beitrag den von ihm entwickelten Hypertext vorstellte und die praktische Grundlage für das World Wide Web legte. Was einst den weltweiten Dialog unter Wissenschaftlern befördern sollte, verlieh der bis dahin vor sich hindümpelnden Entwicklung des Internets einen rasanten Schwung.

Aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken

Heute indes hat sich schnell das Gefühl breitgemacht – das alles scheint schon immer da gewesen zu sein, weil es aus dem Alltag der Menschen nicht mehr wegzudenken ist. Mit ein paar Klicks am Computer geht es im Internet durch die Welt, bestaunen die Menschen Erfindungen, unterrichten und lernen sie, buchen ihren Urlaub, kaufen ein, organisieren über soziale Netzwerke den weltweiten Gedankenaustausch ...

Anzeige

Eine Fülle an Möglichkeiten

Für so manchen ist die Fülle der Themen und Möglichkeiten bereits unübersichtlich geworden. Doch im Netz ist es wie in der realen Welt. Auswählen, Vertrauenswürdigkeit prüfen und dann seine Schlüsse ziehen sowie nicht vergessen: Immer schön auf die eigenen Daten achten.

Von Jörg Mattern