OZ-Kolumne aus Stralsund: Nackt an der Ostsee?

Stralsund

Als das Wetter letzte Woche die 30 Grad Marke überschritten hat, war auch ich am Strand. Das erste Mal baden in der Ostsee war jedoch überraschend anders. Die kleinen Ohrenquallen sind mir in den österreichischen Bergseen noch nie über den Weg geschwommen. Munter spielen kleine Kinder mit den gestrandeten Gelee-Haufen. Für mich Beweis genug, dass sie nicht schmerzhaft sind.

Am meisten schockiert hat mich jedoch mein Mitbewohner – prompt am Strand angekommen, zog er sich splitterfasernackt aus. „Das ist hier vollkommen normal“, kommentiert der Greifswalder, als ihm mein Blick auffiel.

Prüder Westen – Nackter Osten?

Der 22-Jährige erzählte mir vom Kampf der Ostdeutschen gegen die Prüderie des Westens. Denn in der DDR wurden die wenig freigegeben Badestellen gern genutzt. Eine Vereinsbildung war damals verboten, daher wurde FKK zur einzigen freiwilligen Massenbewegung – eine gänzlich unorganisierte Szene, die das Gefühl von Freiheit vermittelte. Das wollte man sich auch nach der Wende nicht nehmen lassen. Für mich ist der Anblick trotzdem noch ungewohnt.

Von Barbara Waretzi