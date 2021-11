OZ-Kolumne aus Stralsund:  Neues Superstadion wird schon genutzt

Stralsund

Der Sportplatz Kupfermühle mausert sich. Die Tiefbauarbeiten haben ja viele aufmerksam verfolgt. Und dann haben sich die Stralsunder gefreut, als die Laufbahnen fertig wurden. Das Gute: Die Leichtathleten des TSV 1860, die über 20 Jahre um eine Tartanbahn gekämpft haben und immer irgendwohin ausweichen mussten, können jetzt endlich in Stralsund trainieren.

Umkleiden im Container

Ja, okay, das neue Haus mit Umkleidekabine und entsprechenden Tribünen dazu ist noch nicht fertig, noch nicht mal angefangen (letzter Bauabschnitt). Aber: Die Stadt hat Container aufstellen lassen, in den sich die kleinen und großen Läufer und Springer umziehen können. Läuft also.

Einweihungsparty im Frühjahr

Als zweiter Bauabschnitt folgt dann der Bau des Multifunktionssportplatzes nebenan, allen als Kunstrasenplatz bekannt und nicht minder ersehnt. „Wir sind jetzt dabei, die Ausführungsplanung vorzubereiten“, sagt Jörn Tuttlies, Abteilungsleiter für Schule, Sport und ZGM im Stralsunder Rathaus, und schiebt hinterher: „Auf jeden Fall wollen wir im Frühjahr die Einweihung des Rasenplatzes mit Leichtathletikanlage feiern.“

Für die dritte Bauphase – Vereinsräume, Umkleide und Tribüne – sind die Fördermittel beantragt. Da brauchen wir wohl noch etwas Geduld.

Von Ines Sommer