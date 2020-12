OZ-Kolumne aus Stralsund: Nordmanntanne selbst geschlagen

Stralsund

Seit 20 Jahren gibt es nun schon Weihnachtsbäume beim Obstgut Eggert in Lüssow. Auch Weihnachtsäpfel in vielen Sorten gehören zum Angebot. „1992 wurden die ersten Nordmanntannen gepflanzt, die bei den Kunden auch noch heute am begehrtesten sind. Die Bäume wachsen natürlich heran. Sie brauchen so acht bis zehn Jahre, bevor sie in den Verkauf gehen“, sagt Firmenchef Hannes Eggert.

Tannen zum Selberschlagen

Und jetzt ist es wieder soweit. Im Folienzelt steht eine breite Auswahl bereit. Doch man kann wie gewohnt seine Nordmanntanne auch selbst schlagen. „Vom Hoftor an ist der Weg zur Plantage und zum Folienzelt ausgeschildert. Sägen können für ein Pfandgeld ausgeliehen, aber auch mitgebracht werden“, so Hannes Eggert. Auch das Anspitzen sei gegen ein kleines Entgeld möglich. Er betont, dass wetterfeste Bekleidung beim Selberschlagen ganz wichtig ist.

Anzeige

Lesen Sie auch

Dazu den passenden Winterapfel

„Die Bäume werden dann eingenetzt und gleich an Ort und Stelle bezahlt. Glühwein dürfen wir in diesem Jahr wegen Corona leider nicht ausschenken“, bedauert der Stralsunder Unternehmer. Dafür wirbt er noch mal für die Obstgut-Äpfel. „Zehn Sorten gibt es bei uns im Fruchthof. Und wer sich beeilt, kann auch noch natürlich aufgewachsene Enten und Gänse oder Stücken vom Damwild bestellen oder gleich mitnehmen.“

Von Ines Sommer