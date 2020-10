Stralsund

Nun habe ich an Workshops teilgenommen, einen Sportkurs mitgeturnt, ein Konzert gesehen, mich in zahlreichen Meetings eingebracht, habe eine Preisverleihung miterlebt, bin einer Schritt-für-Schritt-Anleitung gefolgt und habe eine kleine Party gefeiert. Wegen Corona lief das alles digital ab, also mit Blick auf einen Bildschirm anstatt auf Menschen direkt vor mir oder um mich herum.

Tja, was soll ich sagen – egal, wie innovativ das Format auch war, mir hat es unterm Strich höchstens wenig Spaß gemacht. Vor Bildschirmen verbringt ein Büromensch sowieso schon einen großen Teil des Arbeitstages. In der Freizeit kommt das Geglotze auf Handy und TV dazu, manchmal auch auf beides gleichzeitig.

Anzeige

Klar, ist alles nicht unpraktisch und aktuell ja auch angebracht. Aber unterm Strich ist das durch Corona doch eine öde neue Welt geworden. Ich weiß, es gibt Schlimmeres. Aber ich weiß ebenso, es gab auch mal Schöneres.

Von Kai Lachmann