Stralsund

In den vergangenen Monaten ist man des Öfteren ins Staunen gekommen, was sich Leute so einfallen lassen, um irgendwie durch die Corona-Pandemie zu kommen. Auch die Volkshochschule des Kreises Vorpommern-Rügen ist kreativ geworden und bietet seit geraumer Zeit Onlinekurse an. Eine super Idee, allerdings bin ich über einen Kurs dann doch gestolpert: So wird dort ein Webinar angeboten, wie man Brot backen lernen kann.

Das hört sich nach einer lustigen Idee an. Lernbausteine sind nach der Anmeldung mit Anleitungen und Lernvideos so aufbereitet, dass der Lernprozess vom Einkauf über die Zubereitung der Teige bis zum Backvorgang begleitet wird. Und manchmal kann man einem Kursleiter auch Fragen stellen.

Wer also eigentlich schon ganz lange vorhat, Brot zu backen auszuprobieren, könnte diese Chance ergreifen und online backen lernen. Weitere Online-Angebote gibt es unter www.vhs-vr.de oder per E-Mail an volkshochschule@lk-vr.de

Von Miriam Weber miriam.weber@ostsee-zeitung.de